Дипломаты РФ хотят встретиться с Навальным

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Дипломаты хотят встретиться с блогером на основании Венской конвенции Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Представители российского консульства в Берлине направили ноту в МИД ФРГ об обеспечении доступа к блогеру Алексею Навальному. Основанием для этого стала «Венская конвенция о консульских сношениях» от 1963 года.

«Посольство России в Берлине направило ноту в МИД ФРГ об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в МИД РФ. Статья конвенции, на которую ссылаются российские дипломаты, предписывает беспрепятственный доступ для представителей консульств к гражданам своей страны.

Ранее постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов, связанных с обвинениями в возможном отравлении Навального, сообщает «Национальная служба новостей». В частности дипломаты отметили, что Москва предлагала создать совместную комиссию по расследованию инцидента с блогером, однако Берлин ответил отказом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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