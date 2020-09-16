Дипломаты РФ хотят встретиться с Навальным

Дипломаты хотят встретиться с блогером на основании Венской конвенции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Представители российского консульства в Берлине направили ноту в МИД ФРГ об обеспечении доступа к блогеру Алексею Навальному. Основанием для этого стала «Венская конвенция о консульских сношениях» от 1963 года.

«Посольство России в Берлине направило ноту в МИД ФРГ об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в МИД РФ. Статья конвенции, на которую ссылаются российские дипломаты, предписывает беспрепятственный доступ для представителей консульств к гражданам своей страны.

Ранее постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов, связанных с обвинениями в возможном отравлении Навального, сообщает «Национальная служба новостей». В частности дипломаты отметили, что Москва предлагала создать совместную комиссию по расследованию инцидента с блогером, однако Берлин ответил отказом.