Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец не закончил свою речь на Европейском региональном форуме ООН. Его прервали после слов о принадлежности Крыма России.
Чегринец участвовал в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам по видеосвязи. «Модератор форума на словах „российский Крым“ меня оборвала», — цитирует Чегринца «
Из-за инцидента Чегринец не успел затронуть тему происходящего в Беларуси. Он является белорусом по происхождению и хотел поднять вопрос о том, как западные СМИ освещают происходящее в стране.
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