Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

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Роман Чегринец выступал на Европейском региональном форуме ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец не закончил свою речь на Европейском региональном форуме ООН. Его прервали после слов о принадлежности Крыма России.

Чегринец участвовал в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам по видеосвязи. «Модератор форума на словах „российский Крым“ меня оборвала», — цитирует Чегринца «Царьград». Он предполагает, что решение было принято из-за жалобы со стороны Украины.

Из-за инцидента Чегринец не успел затронуть тему происходящего в Беларуси. Он является белорусом по происхождению и хотел поднять вопрос о том, как западные СМИ освещают происходящее в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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