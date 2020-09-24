Валерий Гартург возглавил избирательный штаб «СР» перед выборами в Госдуму
Гартунг возглавил избирательный штаб перед выборами — ТИК заявил в прокуратуру о поддельном дипломе депутата — Мякуш нашел себе замену — медики получили прививки от коронавируса — отец Тесака нашел следы побоев на теле сына. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:
Гартург возглавит избирательный штаб на выборах
- Избирательный штаб «Справедливой России» на выборах в Госдуму в 2021 году возглавит первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг.
У челябинского депутата обнаружили поддельный диплом
- ТИК Златоуста направила в прокуратуру сведения о признаках подделки диплома о высшем образовании бизнесмена Гамалетдина Агзамова, который победил на выборах в горсобрание. Решение принято на заседании комиссии 23 сентября.
Спикер заксобрания нашел преемника
- Владимир Павлов может стать спикером заксобрания региона вместо Владимира Мякуша. По сообщениям источников URA.RU, действующий председатель последние несколько дней стажирует молодого депутата.
Медики получили прививки от коронавируса
- В Челябинске начали ставить прививки от коронавируса. Первыми вакцину получили врачи, часто контактирующие с носителями инфекции.
- По состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это самой большой показатель за три месяца.
Отец Тесака обнаружил ушибы на его теле
- Отец националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем «Тесак», заявил, что обнаружил следы пыток на теле сына и заявил о насильственной смерти сына в челябинском СИЗО №3.
Прокуратура возбудила дело о расхищении бюджета
- Челябинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных денег при реконструкции Детского парка в Тракторозаводском районе. По версии следствия, подрядчик представил документы на невыполненные работы, а чиновники подписали их и перечислили деньги.
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