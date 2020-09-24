24 сентября 2020
23 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 25 сентября. Медиков привили от коронавируса, на теле Тесака нашли следы пыток

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Митинг СР против повышения пенсионного возраста. Челябинск, гартунг валерий
Валерий Гартург возглавил избирательный штаб «СР» перед выборами в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гартунг возглавил избирательный штаб перед выборами — ТИК заявил в прокуратуру о поддельном дипломе депутата — Мякуш нашел себе замену — медики получили прививки от коронавируса — отец Тесака нашел следы побоев на теле сына. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Гартург возглавит избирательный штаб на выборах

У челябинского депутата обнаружили поддельный диплом

Спикер заксобрания нашел преемника

Медики получили прививки от коронавируса

Отец Тесака обнаружил ушибы на его теле

  • Отец националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем «Тесак», заявил, что обнаружил следы пыток на теле сына и заявил о насильственной смерти сына в челябинском СИЗО №3.

Прокуратура возбудила дело о расхищении бюджета

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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