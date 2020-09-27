Познер ответил критикам российской вакцины

Телеведущий Владимир Познер ответил Западу на критику российской вакцины. Мнение журналиста размещено на его личном сайте.
«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — поделился телеведущий сайте. Познер объяснил — у него нет повода думать, что российские ученые обманули граждан, когда заявили о создании «антивируса».
Тем временем россияне начали прививаться от коронавируса. Вакцинировались уже более 3000 жителей столицы, пишет RT. Тем не менее, в Москве и Подмосковье начали возвращать ограничения по коронавирусу, сообщает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в