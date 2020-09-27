27 сентября 2020

Познер ответил критикам российской вакцины

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Владимир Познер верит российским ученым Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущий Владимир Познер ответил Западу на критику российской вакцины. Мнение журналиста размещено на его личном сайте.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — поделился телеведущий сайте. Познер объяснил — у него нет повода думать, что российские ученые обманули граждан, когда заявили о создании «антивируса».

Тем временем россияне начали прививаться от коронавируса. Вакцинировались уже более 3000 жителей столицы, пишет RT. Тем не менее, в Москве и Подмосковье начали возвращать ограничения по коронавирусу, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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