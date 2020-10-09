Собянин назвал условие закрытия Москвы из-за коронавируса

Москве экономически невыгодно закрываться из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин готов закрыть город только при крайнем обострении ситуации с коронавирусом. Пока улучшений в городе нет, говорит глава столицы СМИ.

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — рассказал Собянин в интервью «Первому каналу». Следующая неделя станет решающей для столицы, говорит мэр.

При этом за прошлую неделю в ситуации с заболеваниями улучшений не наблюдается. Кроме того, число пассажиров 65+ в общественном транспорте Москвы почти не уменьшилось, говорит городской глава. При этом их доля среди больных приближается к 50%.

Собянин считает, что в условиях ограничений москвичам надо продержаться еще несколько месяцев, пишет «Национальная служба новостей». 29 сентября мэр столицы отправил многих горожан на удаленку. Пожилых людей Собянин попросил самоизолироваться.