29 октября 2020

Названа причина лишения Добровинского статуса адвоката

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Дело Ефремова запомнится громкими высказываниями адвокатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экс-адвоката Александра Добровинского могли лишить статуса из-за разглашения тайны во время процесса над артистом Михаилом Ефремовым. Об этом сообщила помощница юриста.

«Якобы разглашение адвокатской тайны в том, что Добровинский сказал, что ему звонили в офис и спрашивали, будет ли он представлять интересы Ефремова», — приводит слова помощницы «Ридус». Она подчеркнула, что о подобных обращениях рассказывали многие коллеги экс-адвоката, но статуса лишили только его. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев пожалел Добровинского. Он считает, что ему тяжело будет вернуть свой адвокатский статус.

Совет адвокатской палаты Москвы лишил адвокатского статуса Добровинского, который защищал в суде интересы потерпевшей стороны в деле Ефремова. Сам Добровинский заявил, что это решение его удивило, так как квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка. Юрист подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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