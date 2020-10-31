Курс доллара к закрытию торгов на Московской бирже закрепился на уровне 79,33 рубля (+0,83%), евро поднялся на +0,67% до 92,62 рубля. На фоне ослабления российской валюты снизились цены на сырье: декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI составили 35,77 доллара за баррель (-1,11%), нефть Brent стоит 37,89 доллара за бочку (-0,97%).
Ситуация в России
Российские власти выделят дополнительно около 25 млрд рублей на коронавирусные выплаты врачам в октябре. Соответствующее распоряжение согласовано с Минфином РФ.
В Росстате заявили о росте пенсий. По данным ведомства, в сентябре средний размер выплат пенсионерам вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 15 018 рублей. Уточняется, что по сравнению с августом этого года средний размер назначенных пенсий в сентябре вырос на 0,2%.
В пандемию у россиян вырос интерес к страховке. Самыми популярными стали программы добровольного медицинского страхования, а также денежное покрытие от несчастных случаев и заболеваний. Кроме этого, в период весенней самоизоляции граждане РФ страховали свои квартиры и уезжали на дачи.
Стремление россиян запастись продуктами из-за ожидания новых ограничений по COVID-19 неоправданно. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он успокоил граждан, что дефицита продуктов в стране нет.
Ситуация в мире
Россия вновь
Европейский союз
Прогнозы и мнения экспертов
Российская валюта по итогам 2020 года может
Темпы развития въездного туризма в России пока ограниченны из-за пандемии коронавируса. Постепенное открытие РФ для иностранных путешественников начнется в марте—апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться, ожидает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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