Во время коронавируса россияне стали чаще страховать свое здоровье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара к закрытию торгов на Московской бирже закрепился на уровне 79,33 рубля (+0,83%), евро поднялся на +0,67% до 92,62 рубля. На фоне ослабления российской валюты снизились цены на сырье: декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI составили 35,77 доллара за баррель (-1,11%), нефть Brent стоит 37,89 доллара за бочку (-0,97%).

Ситуация в России

Российские власти выделят дополнительно около 25 млрд рублей на коронавирусные выплаты врачам в октябре. Соответствующее распоряжение согласовано с Минфином РФ.

В Росстате заявили о росте пенсий. По данным ведомства, в сентябре средний размер выплат пенсионерам вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 15 018 рублей. Уточняется, что по сравнению с августом этого года средний размер назначенных пенсий в сентябре вырос на 0,2%.

В пандемию у россиян вырос интерес к страховке. Самыми популярными стали программы добровольного медицинского страхования, а также денежное покрытие от несчастных случаев и заболеваний. Кроме этого, в период весенней самоизоляции граждане РФ страховали свои квартиры и уезжали на дачи.

Стремление россиян запастись продуктами из-за ожидания новых ограничений по COVID-19 неоправданно. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он успокоил граждан, что дефицита продуктов в стране нет.

Ситуация в мире

Россия вновь вошла в тройку мировых лидеров по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США, поставив 17,1 млн баррелей топлива. При этом основная доля поставок из РФ пришлась на нефтепродукты, а экспорт нефти составил лишь 1,46 млн баррелей, говорится в отчетах Управления энергетической информации Минэнерго США.

Европейский союз выделил 400 тысяч евро гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, где разворачивается военный конфликт. Об этом сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Прогнозы и мнения экспертов

Российская валюта по итогам 2020 года может оказаться в районе 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Но есть риск, что доллар подорожает до 80 рублей, ожидают финансовые аналитики. Они отмечают, что на это влияют цены на нефть, которые продолжают падать, а также президентские выборы в США и санкционные риски.

Темпы развития въездного туризма в России пока ограниченны из-за пандемии коронавируса. Постепенное открытие РФ для иностранных путешественников начнется в марте—апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться, ожидает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.