В России назвали условие улучшения ситуации с коронавирусом

На росте заболеваемости скажется соблюдение гражданами противоэпидемических правил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Темп распространения коронавируса в России снизится, когда у трети населения выработается иммунитет к инфекции. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет», — цитирует Горелова РИА «Новости». По его словам, поствакцинальный иммунитет также окажет серьезное влияние на циркуляцию вируса. Кроме того, на росте заболеваемости скажется соблюдение гражданами противоэпидемических правил.

Ранее врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал переболевших COVID-19 людей самыми опасными распространителями коронавируса, так как они отказываются носить защитные маски, передает агентство Nation News. Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал сделать вакцины от коронавируса мировым достоянием, пишет RT.