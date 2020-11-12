«Известия»: РФ выйдет на плато по коронавирусу к середине зимы

В декабре ежедневное число заболевших коронавирусом еще будет расти, но к середине-концу зимы можно ожидать выхода на плато заболеваемости.Как прогнозируют эксперты, остановить распространение болезни поможет только кумулятивный эффект от всех мер, принятых властями в регионах и на федеральном уровне.
Владислав Мохамед Али в разговоре с «Известиями» отметил, что с наступлением холодов к коронавирусу добавятся ОРВИ, грипп, а также проявится фактор сезонного роста заболеваемости пневмонией. Оограничение работы мест, где возможно скопление людей и их тесный контакт, в каком-то виде нужно. С другой — эта мера вряд ли остановит рост числа заболевших в обозримом будущем», — дает неутешительнвый прогноз врач.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что любые меры государства и регионов, направленные на предотвращение распространения заболевания, нужно рассматривать как необходимые. Он подчеркнул, что страны, которые ввели жесткие требования к ношению масок, гораздо успешнее справляются с пандемией. По словам Власова, сейчас задача здравоохранения перейти на современные удаленные инструменты диагностики, развивать телемедицину, внедрять стационарные методы лечения.
За минувшие сутки в России диагноз COVID был проставлен в 21 608 случаев в 85 регионах. С 6 ноября число заболевших превысило 20 тыс. в сутки. Умерли за последний день 439 пациентов, что стало очередным антирекордом: в среду сообщалось о 432 смертях от коронавируса.
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