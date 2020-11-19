Влюбленные в поисках большого дома с сауной и баней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа из-за сухого льда, запланировала вечеринку на Новый год. Девушка записала сториз в Instagram с новым возлюбленным Владом Черных.

«Друзья, есть ли среди моих читателей риэлторы? Если есть, и вы можете помочь нам с вариантами домиков на Новый год, напишите Владу», — попросила совета Диденко. Ее бойфренд уточнил, что необходим дом на большое количество человек. «С бассейном, сауной», — добавил возлюбленный Диденко.

Екатерина Диденко стала известна на всю страну после вечеринки с сухим льдом, в результате которой погибли ее муж Валентин Диденко и двое их друзей. Инцидент произошел в феврале, когда в бассейн, в котором плавали молодые люди, засыпали сухой лед. Из-за этого мужчины задохнулись.