29 ноября 2020

Выяснилось, как изменится теоретическая часть экзамена на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , завал, экзамен, неудача, получение водительских прав, гибдд
Со 2021 года россиян ждут изменения в экзамен на водительские права Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Теоретическая часть экзамена на водительские права будет переработана. Сотрудники Госавтоинспекции предложили при составлении билетов учитывать статистику аварийности на дорогах.

«Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов. Но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — приводит РИА «Новости» слова замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

Он рассказал, что при переработке билетов будет использоваться аналитическая система, формирующаяся на основе данных о различных ДТП. Она предоставляет пользователям подробную статистику по дорожным происшествиям.

Ранее стало известно, что с апреля 2021 году в России начнут действовать новые правила сдачи экзамена на водительские права, сообщает Nation News. В частности, изменения коснутся автодрома, обязательного к прохождению перед выездом на дороги общего пользования. Кроме того, по информации «Национальной службы новостей», в МВД РФ выступили с инициативой о запрете испытуемому пользоваться во время сдачи экзамена мобильным телефоном.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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