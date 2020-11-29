Выяснилось, как изменится теоретическая часть экзамена на права

Теоретическая часть экзамена на водительские права будет переработана. Сотрудники Госавтоинспекции предложили при составлении билетов учитывать статистику аварийности на дорогах.
«Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов. Но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — приводит РИА «Новости» слова замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.
Он рассказал, что при переработке билетов будет использоваться аналитическая система, формирующаяся на основе данных о различных ДТП. Она предоставляет пользователям подробную статистику по дорожным происшествиям.
Ранее стало известно, что с апреля 2021 году в России начнут действовать новые правила сдачи экзамена на водительские права, сообщает Nation News. В частности, изменения коснутся автодрома, обязательного к прохождению перед выездом на дороги общего пользования. Кроме того, по информации «Национальной службы новостей», в МВД РФ выступили с инициативой о запрете испытуемому пользоваться во время сдачи экзамена мобильным телефоном.
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