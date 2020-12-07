Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на 1 млн рублей

Ресторану рэпера Алишера Моргенштерна грозит штраф в размере до 1 млн рублей либо приостановка деятельности за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
«Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», — пишет ТАСС. Информация о выявленных нарушениях передана в столичное управление Роспотребнадзора для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности указанной организации.
Ранее экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня устроила звездную вечеринку по случаю своего 41-летия в одном из московских ресторанов. На празднике были замечены Андрей Малахов, Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский, а также другие знаменитости. Все они пренебрегли масками и соблюдением социальной дистанции.
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