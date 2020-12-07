Тюменцев будут наказывать за нарушения карантинного режима во время новогодних каникул Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава региона предупредил о штрафах за нарушения режима самоизоляции — в тюменском селе сорвали сроки строительства важного медицинского объекта — медвузу требуются добровольцы — тюменцы смогут получить препараты от сезонных заболеваний. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменцев будут штрафовать за нарушения в новогодние праздники

Губернатор региона Александр Моор 7 декабря заявил, что тюменцев будут привлекать к ответственности за нарушение режима повышенной готовности на новогодних выходных.

Сорваны сроки строительства ФАПа

В деревне Синицына Ишимского района не успели построить фельдшерско-акушерский пункт, который планировалось открыть до конца ноября. В депздраве заявили, что сроки были сорваны из-за того, что подрядчик испытывал трудности в период пандемии.

Тюменский вуз набирает добровольцев для испытания вакцины

Тюменский медуниверситет начал дополнительный набор 100 добровольцев для исследования вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в ТюмГМУ. На данный момент вакцину уже получили около 130 человек.

Обновлен список категорий граждан, которые могут получить бесплатные лекарства

Увеличено количество льготных категорий, которые имеют право на получение препаратов от коронавирусной инфекции и иных заболеваний. В частности, лекарства смогут получить тюменцы с симптомами ОРВИ.