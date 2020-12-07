07 декабря 2020
06 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 8 декабря. За нарушения карантина в праздники будут штрафовать, медвуз набирает добровольцев,

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие главной городской елки. Тюмень, центральная площадь, новый год, город тюмень
Тюменцев будут наказывать за нарушения карантинного режима во время новогодних каникул Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава региона предупредил о штрафах за нарушения режима самоизоляции — в тюменском селе сорвали сроки строительства важного медицинского объекта — медвузу требуются добровольцы — тюменцы смогут получить препараты от сезонных заболеваний. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменцев будут штрафовать за нарушения в новогодние праздники

Сорваны сроки строительства ФАПа

Тюменский вуз набирает добровольцев для испытания вакцины

  • Тюменский медуниверситет начал дополнительный набор 100 добровольцев для исследования вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в ТюмГМУ. На данный момент вакцину уже получили около 130 человек.

Обновлен список категорий граждан, которые могут получить бесплатные лекарства

  • Увеличено количество льготных категорий, которые имеют право на получение препаратов от коронавирусной инфекции и иных заболеваний. В частности, лекарства смогут получить тюменцы с симптомами ОРВИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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