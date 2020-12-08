Ресторан Моргенштерна могут закрыть после вечеринки Дани Милохина

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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
Роспотребнадзор мог выявить нарушения в ресторане Kaif Provenance Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор может закрыть ресторан Kaif Provenance рэпера Моргенштерна. В заведении прошла вечеринка по случаю дня рождения тиктокера Дани Милохина, на которой могли не соблюдаться требования санитарной безопасности.

«Ресторану грозит закрытие на срок до 90 дней», — пишет telegram-канал Yobajur. В ином случае заведение могут оштрафовать на миллион рублей.

Нарушения предписаний Роспотребнадзора выявили после мониторинга специалистами СМИ и социальных сетей. В Instagram гостей мероприятия публиковались видео, на которых в ресторане было много людей, при этом никто из них не носил маски. Судя по времени публикации сторис, вечеринка не закончилась, как положено, в 23:00.

URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы Роспотребнадзора. Туда направлен письменный запрос. В ресторане Kaif Provenance отказались комментировать ситуацию.

Вечеринка в Kaif Provenance прошла в ночь с 6 на 7 декабря. Тиктокеру Дане Милохину исполнялось 19 лет. На праздник в ресторан Моргенштерна пришли многие блогеры, а также певец Николай Басков. Сам Милохин, выросший в детдоме, исполнял песню «Пусть мама услышит, пусть мама придет».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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