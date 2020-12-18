ЦБ изменил сроки начисления пенсий на карты «Мир»

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Единая социальная карта. Екатеринбург, скб банк, платежная система мир, единая социальная карта, скб-банк
Пенсии начнут переводить на карту «Мир» с 1 июня 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Зачисление пенсий на карту национальной платежной системы «Мир» начнется летом 2021 года. Об этом заявили в Центробанке РФ.

«ЦБ РФ перенес на 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир», — сообщили ТАСС в регуляторе. Ранее это планировали сделать с 1 января.

Ранее в пенсионном фонде России сообщили, что до 31 декабря людям, получающим различные соцвыплаты, необходимо оформить банковскую карту платежной системы «Мир». Иначе они рисковали не получить свои деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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