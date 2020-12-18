ЦБ изменил сроки начисления пенсий на карты «Мир»

Пенсии начнут переводить на карту «Мир» с 1 июня 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Зачисление пенсий на карту национальной платежной системы «Мир» начнется летом 2021 года. Об этом заявили в Центробанке РФ.

«ЦБ РФ перенес на 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир», — сообщили ТАСС в регуляторе. Ранее это планировали сделать с 1 января.

Ранее в пенсионном фонде России сообщили, что до 31 декабря людям, получающим различные соцвыплаты, необходимо оформить банковскую карту платежной системы «Мир». Иначе они рисковали не получить свои деньги.