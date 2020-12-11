Что нужно сделать до 31 декабря получающим выплаты и пенсии. Памятка

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Единая социальная карта. Екатеринбург, банковская карта, платежная система мир, единая социальная карта
Всем пенсионерам и получающим соцвыплаты необходимо успеть оформить банковскую карту платежной системы «Мир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Людям, получающим различные соцвыплаты, до 31 декабря необходимо оформить банковскую карту платежной системы «Мир», а работающим пенсионерам необходимо определиться с электронной трудовой. Без этого могут возникнуть определенные трудности.

  • Пенсии и социальные выплаты с 1 января будут зачислять только на карты национальной платежной системы «Мир», поэтому важно успеть ее оформить до нового года. «Те, кто еще не перешел на „Мир“, рискуют не получить свои деньги», — пишет PrimPress со ссылкой на Пенсионный фонд России.
  • Работающим пенсионерам до нового года необходимо определиться с форматом своей трудовой книжки. Если они перейдут на электронный формат документа, в нем будут фиксироваться данные, начиная с 2020 года.
  • До 31 декабря также необходимо сделать взносы для госсподдержки тем гражданам, кто участвует в программе софинансирования пенсий. Государство в дальнейшем будет удваивать эту сумму, которая пойдет им на выплаты.
  • До конца года также можно изменить или отменить свое решение о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд. Заявление об этом необходимо подать в ПФР или на сайте госуслуг.
  • Сформировать свою будущую пенсию могут также неработающие граждане или проживающие за границей. Они могут самостоятельно делать взносы в ПФР.

Также ПФР порекомендовал россиянам проверить состояние своего индивидуального лицевого счета. Эта процедура позволит исключить риск ошибки при начислении пенсий, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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