Всем пенсионерам и получающим соцвыплаты необходимо успеть оформить банковскую карту платежной системы «Мир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Людям, получающим различные соцвыплаты, до 31 декабря необходимо оформить банковскую карту платежной системы «Мир», а работающим пенсионерам необходимо определиться с электронной трудовой. Без этого могут возникнуть определенные трудности.

Пенсии и социальные выплаты с 1 января будут зачислять только на карты национальной платежной системы «Мир», поэтому важно успеть ее оформить до нового года. «Те, кто еще не перешел на „Мир“, рискуют не получить свои деньги», — пишет PrimPress со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Работающим пенсионерам до нового года необходимо определиться с форматом своей трудовой книжки. Если они перейдут на электронный формат документа, в нем будут фиксироваться данные, начиная с 2020 года.

До 31 декабря также необходимо сделать взносы для госсподдержки тем гражданам, кто участвует в программе софинансирования пенсий. Государство в дальнейшем будет удваивать эту сумму, которая пойдет им на выплаты.

До конца года также можно изменить или отменить свое решение о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд. Заявление об этом необходимо подать в ПФР или на сайте госуслуг.

Сформировать свою будущую пенсию могут также неработающие граждане или проживающие за границей. Они могут самостоятельно делать взносы в ПФР.

Также ПФР порекомендовал россиянам проверить состояние своего индивидуального лицевого счета. Эта процедура позволит исключить риск ошибки при начислении пенсий, уточняет агентство Nation News.