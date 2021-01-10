Врач предсказал рост числа больных коронавирусом после праздников

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
После праздников количество заболевших вырастет, уверен врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По окончании новогодних праздников в России может вырасти среднесуточное число заболевших коронавирусом. Таким мнением поделился главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

«Мы увидим заболеваемость не только в Москве, но и по всей России», — цитирует Тимакова ТАСС. По словам врача, рост заболевших коронавирусом будет зафиксирован также и в курортных городах страны.

Тимаков подчеркнул, что уровень заболеваемости будет не таким взрывным, как в конце прошлого года. Это связано с тем, что у части населения уже сформировался иммунитет к инфекции.

Другой иммунолог Владимир Болибок ранее в разговоре с URA.RU дал свой прогноз по поводу заболеваемости коронавирусом. По его мнению, ситуация нормализуется только к началу весны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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