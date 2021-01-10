UFC хочет предложить Хабибу драться с Макгрегором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт хочет встретиться с чемпионом UFC по смешанным единоборствам в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Уайт хочет предложить Хабибу провести еще один бой.

«Я встречаюсь с ним, потому что думаю, что он должен снова драться, — заявил Уайт в интервью телеканалу ESPN. — Я собираюсь надавить на него изо всех сил, чтобы получить еще один бой». Переговоры должны будут состояться в ближайшие дни в Абу Даби.

В рамках турнира UFC по смешанным единоборствам в легком весе 23 января состоится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Если Макгрегор победит, то на бой с ним Уайт хотел бы пригласить Хабиба, сообщает телеканал (в 2018 году Хабиб победил Макгрегора и выиграл титул чемпиона). Глава UFC заявил, что хотел бы увидеть еще 10 боев Хабиба, но пока что речь пойдет только об одном.

Хабиб покинул спорт после своей 29-й победы 25 октября прошлого года. Ранее он уже намекал, что может продолжить карьеру. И даже назвал сумму, за которую он готов продолжить работать с UFC.