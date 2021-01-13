Эксперты по недвижимости предупредили о подорожании жилья в РФ

Падения цен на жилье в 2021 году можно не ждать. Об этом заявляют эксперты по рынку недвижимости Ирина Кановас и Алексей Кричевский.
«Цены на новостройки росли, как на аукционе. Доля сделок с привлечением ипотеки составила 85%. Естественно, это отразилось на ценах», — объяснила Кановас
Цены взлетели на 15-20%, говорят аналитики. Новостройки в новом году продолжат дорожать. Стоимость вторичного жилья стабилизируется. Однако снижения цен ждать не стоит. Тем, кто хочет купить квартиру подешевле, придется подождать еще год.
«Максимум, чего можно ожидать от цен на жилье, — это прекращения роста, и то далеко не факт, что это случится. Скорее всего, такое возможно разве что на вторичном рынке», — говорит Кричевский.
В 2021 самым удачным для покупки квартиры может стать только первый квартал года. Это объясняется частичным насыщением спроса.
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