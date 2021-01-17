Инфекционист: почему нельзя заразиться COVID, купаясь в проруби

Во время крещенских купаний риск заразиться коронавирусом нулевой. Это объясняется повышенным иммунитетом у купающихся, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу», — рассказал Тимаков РИА «Новости». Такой иммунный всплеск губит вирусы и бактерии при их попадании в организм и не дает им распространиться.
К тому же влияет холод. В морозы коронавирус не так заразен, как при плюсовой температуре, объяснил Тимаков. Наконец, вода, в которую все будут окунаться, не является переносчиком вируса, приводит объяснение врача RT. Поэтому профилактика заболеваний при крещенских купаниях в 2021 году не должна отличаться от профилактики предыдущих лет.
15 января свердловский губернатор предложил отказаться от крещенских купаний в проруби. Он считает, что это повысит риск заражения COVID-19. Ранее спасатели МЧС напомнили, что делать, дабы безопасно для здоровья окунуться в прорубь, пишет агентство Nation news.
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