В России стартовали продажи ноутбука Acer Enduro N7, стоимостью от 334 тысяч рублей. Модели, называемые неубиваемыми, предназначены для работы в экстремальных условиях.
«Ноутбуки Acer Enduro N7 уже появились в продаже в России по рекомендованным розничным ценам 333 990 и 383 990 рублей», — пишет портал Ixbt. Ноутбуки, по данным Acer, созданы для спасателей, заводских рабочих и тех, кому приходится работать в других опасных условиях.
Компьютеры прошли тестирование на соответствие армейскому стандарту MIL-810G. Это значит, что устройства выдерживают падения с высоты около метра, удары, работу на больших высотах при низком давлении. Также Acer обещает защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 и стабильную работу при температуре от -21 до 60 градусов Цельсия. В ноутбуки встроен сканер отпечатка пальцев, возможность быстрой замены батареи.
Ранее в Роскачестве указали на распространенную ошибку при использовании ноутбуков, передает телеканал 360. Пользователи зачастую не выключают компьютер, а просто закрывают крышку, переводя устройство в спящий режим. Однако это, по словам экспертов, излишне нагружает оперативную память, поэтому ноутбук иногда все же нужно отключать.
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