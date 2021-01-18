В России начались продажи «неубиваемого» ноутбука от Acer. Цена — почти 400 тысяч рублей

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Новые ноутбуки Acer Enduro N7 стоят от 334 до 384 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России стартовали продажи ноутбука Acer Enduro N7, стоимостью от 334 тысяч рублей. Модели, называемые неубиваемыми, предназначены для работы в экстремальных условиях.

«Ноутбуки Acer Enduro N7 уже появились в продаже в России по рекомендованным розничным ценам 333 990 и 383 990 рублей», — пишет портал Ixbt. Ноутбуки, по данным Acer, созданы для спасателей, заводских рабочих и тех, кому приходится работать в других опасных условиях.

Компьютеры прошли тестирование на соответствие армейскому стандарту MIL-810G. Это значит, что устройства выдерживают падения с высоты около метра, удары, работу на больших высотах при низком давлении. Также Acer обещает защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 и стабильную работу при температуре от -21 до 60 градусов Цельсия. В ноутбуки встроен сканер отпечатка пальцев, возможность быстрой замены батареи.

Ранее в Роскачестве указали на распространенную ошибку при использовании ноутбуков, передает телеканал 360. Пользователи зачастую не выключают компьютер, а просто закрывают крышку, переводя устройство в спящий режим. Однако это, по словам экспертов, излишне нагружает оперативную память, поэтому ноутбук иногда все же нужно отключать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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