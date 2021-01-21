Рита Дакота оказалась в больнице на Бали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певицу Риту Дакоту госпитализировали во время отдыха на Бали. Она пожаловалась на адскую боль в животе. Видео из больницы Дакота выложила в Instagram.

«Мы ждем анализов. Меня люто скрутило, не могла дышать, не могла двигаться. У меня была адская боль в животе. Мы пытаемся понять, что это такое. Может, аппендицит […] Я думала, что умираю», — цитирует певицу «Пятый канал».

Она отметила, что в медучреждении с ней находятся друзья и возлюбленный Федор. Врачи поставили Дакоте капельницу из «какого-то суперобезболивающего», сделали КТ и взяли кровь. Одной из причин, по которой певица оказалась в больнице, могла стать местная экзотическая пища или кишечная инфекция, передает «Экспресс газета».

В сентябре Рита Дакота обратилась к своим подписчикам за помощью. Она застряла в Турции и не могла вернуться домой к своей маленькой дочери. Турецкий тест на коронавирус показал положительный результат несмотря на то, что ранее певица переболела COVID и у нее нашли антитела.