Дакоту заперли в турецком отеле Фото: Нина Калинина © URA.RU

Певица Рита Дакота застряла в Турции и не может вернуться домой к своей маленькой дочери. Турецкий тест на коронавирус показал положительный результат несмотря на то, что ранее певица переболела COVID и у нее нашли антитела. Об этом она сообщила в своем аккаунте Instagram.

«Все мои русские анализы идеальны: кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела. В Турции показывает положительный тест, и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — написала она в посте.

Она просит подписчиков любыми способами вызвать независимую лабораторию, чтобы она пересдала анализ. «Пишите моему юристу, если вы можете как-то нам поспособствовать выбраться из этой абсурдной ситуации», — просит Дакота, отмечая, что к ее двери в отеле приставили охранника. Она отметила, что за время изоляции в Турции пропускает огромное количество концертов и теряет «кучу денег». Но больше всего певицу волнует то, что дома ее ждет двухлетняя дочь. Сейчас за ней присматривает бабушка, но скоро ей нужно будет уехать.