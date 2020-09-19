19 сентября 2020

Певица Рита Дакота застряла в Турции и просит помощи у россиян. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
Дакоту заперли в турецком отеле Фото: Нина Калинина © URA.RU

Певица Рита Дакота застряла в Турции и не может вернуться домой к своей маленькой дочери. Турецкий тест на коронавирус показал положительный результат несмотря на то, что ранее певица переболела COVID и у нее нашли антитела. Об этом она сообщила в своем аккаунте Instagram.

«Все мои русские анализы идеальны: кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела. В Турции показывает положительный тест, и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — написала она в посте.

Она просит подписчиков любыми способами вызвать независимую лабораторию, чтобы она пересдала анализ. «Пишите моему юристу, если вы можете как-то нам поспособствовать выбраться из этой абсурдной ситуации», — просит Дакота, отмечая, что к ее двери в отеле приставили охранника. Она отметила, что за время изоляции в Турции пропускает огромное количество концертов и теряет «кучу денег». Но больше всего певицу волнует то, что дома ее ждет двухлетняя дочь. Сейчас за ней присматривает бабушка, но скоро ей нужно будет уехать.

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В видео подробно описываю ситуацию. Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку - отказывают. Самое раннее- через неделю сдать новый тест и снова тут же???? Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой????. Пожалуйста, пишите строго моему юристу @pravobloger , не мне и не в директ ???? Если вы можете как-то нам поспособствовать выбраться из этой абсурдной ситуации и просто пересдать тест ещё раз, в другом месте и сразу, а не через неделю. (Абсолютно здорового Феда закрыли отдельно от меня и грозятся на 14 дней ???? мы в шоке и не понимаем, что нам делать...)

Публикация от РИТА DАКОТА - ????СТАИ КИТОВ ???? (@ritadakota)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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