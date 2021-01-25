25 января 2021

В ближайшее время россияне не получат иностранных вакцин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация в Евросоюзе перенесена на весну этого года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за нехватки вакцин от компаний BioTech и Pfizer, массовая вакцинация жителей стран Евросоюза перенесена на весну. Об этом рассказал президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов.

«Ввиду нехватки доз массовая вакцинация в Евросоюзе ещё не началась. Она намечена на апрель 2021 года», — цитирует Платонова News.ru. По его словам, в настоящее время вакцину получают в первую очередь сотрудники медицинских учреждений и пожилые граждане.

Собеседник агентства добавил, что после окончания вакцинации в ЕС, препараты иностранного производства, скорее всего, будут доступны и для россиян. Однако, в настоящее время, из-за небольшого количества вакцин приоритет будет отдаваться местным жителям.

Ранее о приоритетах при вакцинации высказалась врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, препарат в первую очередь должны получить люди старше 65 лет, онкобольные и страдающие хроническими заболеваниями пациенты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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