В ближайшее время россияне не получат иностранных вакцин

Из-за нехватки вакцин от компаний BioTech и Pfizer, массовая вакцинация жителей стран Евросоюза перенесена на весну. Об этом рассказал президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов.
«Ввиду нехватки доз массовая вакцинация в Евросоюзе ещё не началась. Она намечена на апрель 2021 года», — цитирует Платонова
Собеседник агентства добавил, что после окончания вакцинации в ЕС, препараты иностранного производства, скорее всего, будут доступны и для россиян. Однако, в настоящее время, из-за небольшого количества вакцин приоритет будет отдаваться местным жителям.
Ранее о приоритетах при вакцинации высказалась врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, препарат в первую очередь должны получить люди старше 65 лет, онкобольные и страдающие хроническими заболеваниями пациенты.
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