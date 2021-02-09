Дочь Гузеевой экстренно прооперировали

Дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольге Бухаровой сделали срочную операцию после неудачного падения. Об этом артистка заявила в своем Instagram.
«Сегодня он прооперировал мою дочку Лельку, коленку ей. Она так умудрилась упасть, что Николай Николаевич (хирург-травматолог) говорит, это еще надо так постараться упасть», — рассказала Гузеева в своих сторис, одновременно порекомендовав своего травматолога Николая Гнелицу.
Что произошло с дочерью артистки — не уточняется. Гузеева поблагодарила врача и уточнила, что теперь с ее дочкой все в порядке.
Ранее телеведущая уже рекомендовала аудитории докторов. К примеру, она писала о своем пластическом хирурге после серьезной травмы руки.
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