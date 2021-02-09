09 февраля 2021

Дочь Гузеевой экстренно прооперировали

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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, моет руки, мытье рук, врач, хирург, доктор, гигена
Дочери Гузеевой пришлось сделать операцию на колене (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольге Бухаровой сделали срочную операцию после неудачного падения. Об этом артистка заявила в своем Instagram.

«Сегодня он прооперировал мою дочку Лельку, коленку ей. Она так умудрилась упасть, что Николай Николаевич (хирург-травматолог) говорит, это еще надо так постараться упасть», — рассказала Гузеева в своих сторис, одновременно порекомендовав своего травматолога Николая Гнелицу.

Что произошло с дочерью артистки — не уточняется. Гузеева поблагодарила врача и уточнила, что теперь с ее дочкой все в порядке.

Ранее телеведущая уже рекомендовала аудитории докторов. К примеру, она писала о своем пластическом хирурге после серьезной травмы руки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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