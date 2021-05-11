Губернатор Моор предложил Татарстану помощь после бойни в Казани

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Глава Тюменской области выразил соболезнования близким погибших Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Тюменская область готова оказать Татарстану любую помощь. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил тюменский губернатор Александр Моор, отреагировав на массовое убийство в казанской гимназии. Глава региона также выразил соболезнования близким погибших.

«Эту трагедию жители Тюменской области воспринимают как личную. У наших регионов давние, теплые дружеские отношения. Тюменская область готова оказать братской Республике Татарстан любую помощь», — сообщил Моор.

По словам губернатора, немыслимо, когда гибнут дети. «Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Мы должны принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Выражаем глубокие соболезнования родителям и родственникам погибших и пострадавших», — написал глава Тюменской области.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. По данным различных ведомств, в результате погибло восемь или девять человек (большинство из них дети), 19 пострадало. Стрелок, оказавшийся выпускником школы, был задержан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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