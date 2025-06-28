Российская армия взяла под контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Червона Зирка, сообщило Министерство обороны РФ.
«Штурмовики <...>, не снижая темпа, ворвались в Червоную зирку и выбили противника из населенного пункта. <...>, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск „Восток“», — сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, российские подразделения продвинулись сразу после установления контроля над селом Запорожье.
В феврале 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны с внеочередным заявлением. В ходе своего выступления глава государства отметил, что возникла необходимость начала специальной военной операции на территории Украины. При этом Путин подчеркнул, что Россия не рассматривает вариант оккупации украинских земель.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Ранее военные освободили Червоную Зирку в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.