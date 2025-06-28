Эксперты назвали пять причин сменить психолога

Психолог Бэк: глубинные убеждения о себе мешают жить
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Джуди Бэк отмечала, что для улучшения жизни нужно бороться со своими глубинными установками
Джуди Бэк отмечала, что для улучшения жизни нужно бороться со своими глубинными установками Фото:

Различные глубинные убеждения о самом себе — своей беспомощности, непривлекательности, никчемности — мешают жить. Такой вывод сделала президент некоммерческого Института когнитивно-поведенческой терапии им. Бэка, психолог, специалист в области когнитивной терапии Джуди Бэк. Она сообщила, что все подобные мысли нужно подвергать сомнениям, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

«Для человека, с глубинным убеждением в собственной беспомощности характерна позиция жертвы, капитуляция перед миром. Он с готовностью расписывается в собственной неэффективности, некомпетентности, уязвимости, слабости. Уверенный в отсутствии у него внутренней опоры, человек с таким убеждением может искать ее вовне», — отмечала Бэк. Информацию передает портал «Здоровье Mail». 

Трудности могут возникать даже при выполнении повседневных задач. Внутренние убеждения принимают следующие формы: «Я всегда буду испытывать нужду», «Я ни на что не способен». Часто формированию подобных взглядов на себя способствует родитель с авторитарным стилем воспитания или проявляющий чрезмерную опеку. Человек может пытаться защититься от столкновения с этими убеждениями, прибегая к стратегиям избегания или компенсации, рассказала эксперт. 

Непривлекательность — на первый взгляд может сложиться впечатление, что речь идет исключительно о внешних данных, однако это не так. Подобное глубинное убеждение может быть свойственно и тем, кто соответствует общепринятым стандартам красоты. В данном контексте непривлекательность подразумевает ощущение неприятия со стороны окружающих, уточнила Джуди Бэк. Нередко формирование такого убеждения связано с негативным опытом в общении — например, с чрезмерной строгостью тренера или травлей со стороны сверстников. 

Никчемность связана с отсутствием самопринятия — человек склонен воспринимать себя как обладателя непреодолимых изъянов и недостатков, из-за чего может искренне недоумевать, каким образом он достоин существовать. Стремясь избегать подобного внутреннего конфликта, человек зачастую выстраивает свою жизнь по стратегии избегания. Вместе с тем, внешние попытки преодолеть или скрыть ощущение никчемности могут проявляться в виде чрезмерных усилий. Главная цель подобного, по словам Джуди Бэк, — в стремлении оградить окружающий мир от себя посредством чрезмерной активности. 

Осознанная встреча с собственными глубинными убеждениями требует мужества и решимости. Постановка их под сомнение становится отправной точкой на пути к положительным переменам в жизни. В этом деле когнитивно-поведенческие терапевты используют метод диспута — он позволяет человеку усомниться в правильности своих представлений о себе и окружающем мире. Помимо этого, действенен и поведенческий эксперимент. 

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Различные глубинные убеждения о самом себе — своей беспомощности, непривлекательности, никчемности — мешают жить. Такой вывод сделала президент некоммерческого Института когнитивно-поведенческой терапии им. Бэка, психолог, специалист в области когнитивной терапии Джуди Бэк. Она сообщила, что все подобные мысли нужно подвергать сомнениям, чтобы изменить ситуацию к лучшему.  «Для человека, с глубинным убеждением в собственной беспомощности характерна позиция жертвы, капитуляция перед миром. Он с готовностью расписывается в собственной неэффективности, некомпетентности, уязвимости, слабости. Уверенный в отсутствии у него внутренней опоры, человек с таким убеждением может искать ее вовне», — отмечала Бэк. Информацию передает портал «Здоровье Mail».  Трудности могут возникать даже при выполнении повседневных задач. Внутренние убеждения принимают следующие формы: «Я всегда буду испытывать нужду», «Я ни на что не способен». Часто формированию подобных взглядов на себя способствует родитель с авторитарным стилем воспитания или проявляющий чрезмерную опеку. Человек может пытаться защититься от столкновения с этими убеждениями, прибегая к стратегиям избегания или компенсации, рассказала эксперт.  Непривлекательность — на первый взгляд может сложиться впечатление, что речь идет исключительно о внешних данных, однако это не так. Подобное глубинное убеждение может быть свойственно и тем, кто соответствует общепринятым стандартам красоты. В данном контексте непривлекательность подразумевает ощущение неприятия со стороны окружающих, уточнила Джуди Бэк. Нередко формирование такого убеждения связано с негативным опытом в общении — например, с чрезмерной строгостью тренера или травлей со стороны сверстников.  Никчемность связана с отсутствием самопринятия — человек склонен воспринимать себя как обладателя непреодолимых изъянов и недостатков, из-за чего может искренне недоумевать, каким образом он достоин существовать. Стремясь избегать подобного внутреннего конфликта, человек зачастую выстраивает свою жизнь по стратегии избегания. Вместе с тем, внешние попытки преодолеть или скрыть ощущение никчемности могут проявляться в виде чрезмерных усилий. Главная цель подобного, по словам Джуди Бэк, — в стремлении оградить окружающий мир от себя посредством чрезмерной активности.  Осознанная встреча с собственными глубинными убеждениями требует мужества и решимости. Постановка их под сомнение становится отправной точкой на пути к положительным переменам в жизни. В этом деле когнитивно-поведенческие терапевты используют метод диспута — он позволяет человеку усомниться в правильности своих представлений о себе и окружающем мире. Помимо этого, действенен и поведенческий эксперимент. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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