У российских туристов в Турции появятся новые способы оплаты

Новак: Москва и Анкара разрабатывают новые механизмы оплаты для туристов из РФ
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Москва и Анкара работают над механизмами оплаты услуг российским туристам в Турции
Москва и Анкара работают над механизмами оплаты услуг российским туристам в Турции Фото:

Москва и Анкара разрабатывают новые механизмы оплаты для российских туристов в Турции. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. По словам Новака, стороны ведут совместную работу для упрощения оплаты услуг российскими гражданами во время их пребывания в Турции.

«Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции», — отметил вице-премьер РФ. Его слова передает Anadolu.

Новак выразил уверенность, что число российских путешественников в Турции увеличится по сравнению с прошлым годом. По его словам, это станет результатом совместных действий обеих стран по обеспечению комфортных условий для туристов. Вице-премьер добавил, что также обсуждались вопросы безопасности и поддержки взаимных поездок.

В пятницу, 27 июня, в Москве прошло заседание российско-турецкой межправительственной комиссии под председательством Александра Новака и министра торговли Турции Омера Болата. В декабре Новак сообщил, что Анкара планирует в 2025 году определить окончательную позицию относительно строительства атомных электростанций в Синопе и Фракии, а также приступить к реализации данных проектов. По его словам, Россия входит в число государств, чья экспертиза в области атомной энергетики является незаменимой.

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Москва и Анкара разрабатывают новые механизмы оплаты для российских туристов в Турции. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. По словам Новака, стороны ведут совместную работу для упрощения оплаты услуг российскими гражданами во время их пребывания в Турции. «Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции», — отметил вице-премьер РФ. Его слова передает Anadolu. Новак выразил уверенность, что число российских путешественников в Турции увеличится по сравнению с прошлым годом. По его словам, это станет результатом совместных действий обеих стран по обеспечению комфортных условий для туристов. Вице-премьер добавил, что также обсуждались вопросы безопасности и поддержки взаимных поездок. В пятницу, 27 июня, в Москве прошло заседание российско-турецкой межправительственной комиссии под председательством Александра Новака и министра торговли Турции Омера Болата. В декабре Новак сообщил, что Анкара планирует в 2025 году определить окончательную позицию относительно строительства атомных электростанций в Синопе и Фракии, а также приступить к реализации данных проектов. По его словам, Россия входит в число государств, чья экспертиза в области атомной энергетики является незаменимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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