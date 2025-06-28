Россия готова нанести ответный удар по объектам, связанным с производством и применением украинских дальнобойных беспилотников в случае продолжения атак на российскую территорию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова министра обороны Украины Рустема Умерова о планах нарастить удары БПЛА по территории РФ.
«В запале милитаристского хайпа на берегах Днепра упускают, что наш ответный удар по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия никто не отменял. Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждый день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов», — прокомментировал Ивлев РИА «Новости» планы украинского министра обороны. Депутат также отметил, что темпы наступления ВС РФ на фронте при этом только возрастут. По словам Ивлева, российские военные оснащены средствами для перехвата украинских ракет и управляемых бомб, а также способны нарушить каналы управления и навигационную поддержку беспилотников, превратив их в груду обломков.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении расширить масштабы и интенсивность применения дальнобойных беспилотников против российских объектов. Кроме того, 16 июня пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о поставленной украинскому спецслужбами задаче активизировать подготовку новых провокаций на территории РФ.
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