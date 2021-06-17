Часть екатеринбургских больниц переквалифицируют в ковидарии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге для больных коронавирусом выделят палаты в пяти больницах, которые будут недоступны для остальных посетителей. Источник URA.RU в медицинских кругах назвал последовательность закрытия больниц. Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян в разговоре с URA.RU заявил, что это решение может привести к избыточной смертности.

«По плану, первыми закроются отделения ЦГКБ №6, после них — областной противотуберкулезный диспансер. Следом в коронавирусное будет переквалифицировано паллиативное отделение МБУ ЦГБ №2», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуация с коронавирусом для остальных пациентов закроются дополнительные отделения в ЦГКБ №3 и корпус в ЦГКБ №1.

Дмитрий Айвазян в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что формирование новых ковидариев на базе больниц может привести к тому, что многие пациенты не смогут получить плановую помощь. «Закрытие отделений приведет к избыточной смертности пациентов, поскольку статистика хронических болезней, от которых никто не застрахован, сохраняется», — рассказал Айвазян. Он отметил, что наиболее опасны инфаркты и инсульты.

В пресс-службе регионального минздрава URA.RU сообщили, что отделения больниц выделяются для зараженных коронавирусом по мере необходимости. За комментарием о порядке закрытия больниц там посоветовали обращаться в пресс-службу регионального оперштаба по борьбе с инфекцией. URA.RU направило туда соответствующий запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Коронавирус в Свердловской области вновь начал распространяться ускоренными темпами. В связи с этим власти региона обсуждают введение новых ограничительных мер.