17 июня 2021

Какие больницы Екатеринбурга будут принимать пациентов с COVID. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, палата интенсивной терапии, врач, больница, реанимация, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Часть екатеринбургских больниц переквалифицируют в ковидарии Фото:
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Коронавирус COVID-19

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге для больных коронавирусом выделят палаты в пяти больницах, которые будут недоступны для остальных посетителей. Источник URA.RU в медицинских кругах назвал последовательность закрытия больниц. Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян в разговоре с URA.RU заявил, что это решение может привести к избыточной смертности.

«По плану, первыми закроются отделения ЦГКБ №6, после них — областной противотуберкулезный диспансер. Следом в коронавирусное будет переквалифицировано паллиативное отделение МБУ ЦГБ №2», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуация с коронавирусом для остальных пациентов закроются дополнительные отделения в ЦГКБ №3 и корпус в ЦГКБ №1.

Дмитрий Айвазян в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что формирование новых ковидариев на базе больниц может привести к тому, что многие пациенты не смогут получить плановую помощь. «Закрытие отделений приведет к избыточной смертности пациентов, поскольку статистика хронических болезней, от которых никто не застрахован, сохраняется», — рассказал Айвазян. Он отметил, что наиболее опасны инфаркты и инсульты.

В пресс-службе регионального минздрава URA.RU сообщили, что отделения больниц выделяются для зараженных коронавирусом по мере необходимости. За комментарием о порядке закрытия больниц там посоветовали обращаться в пресс-службу регионального оперштаба по борьбе с инфекцией. URA.RU направило туда соответствующий запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Коронавирус в Свердловской области вновь начал распространяться ускоренными темпами. В связи с этим власти региона обсуждают введение новых ограничительных мер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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