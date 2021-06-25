Российские корабли проведут стрельбы возле британского авианосца

Российские военные корабли проведут ракетные стрельбы в нескольких десятках километрах от авианосной ударной группировки Великобритании. Это пройдет в рамках учений ВМФ РФ в Средиземном море.
«26 июня российские корабли проведут учения в Средиземном море. Британские войска и корабли постоянного соединения ВМФ России будут разделять всего 30 километров», — пишут
Ранее два боевых корабля НАТО (среди которых эсминец ВМС Великобритании) вошли в Черное море. В предупредительных целях военные РФ провели «профилактическую» бомбардировку. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что Россия в случае угрозы «может бомбить» военную технику других стран. В Кремле это вторжение назвали провокацией.
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