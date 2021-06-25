25 июня 2021

Российские корабли проведут стрельбы возле британского авианосца

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба пройдет в рамках учений ВФМ России Фото:

Российские военные корабли проведут ракетные стрельбы в нескольких десятках километрах от авианосной ударной группировки Великобритании. Это пройдет в рамках учений ВМФ РФ в Средиземном море.

«26 июня российские корабли проведут учения в Средиземном море. Британские войска и корабли постоянного соединения ВМФ России будут разделять всего 30 километров», — пишут NEWS.ru. Авианосная группа Великобритании с 1 по 30 июня располагается в небольшом районе моря южнее Кипра.

Ранее два боевых корабля НАТО (среди которых эсминец ВМС Великобритании) вошли в Черное море. В предупредительных целях военные РФ провели «профилактическую» бомбардировку. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что Россия в случае угрозы «может бомбить» военную технику других стран. В Кремле это вторжение назвали провокацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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