13 июня 2021

В Черное море вошли два корабля НАТО с ракетами

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
За кораблями НАТО следят силы Черноморского флота РФ (фото из архива) Фото:

Два боевых корабля НАТО вошли 14 июня в Черное море. Они вооружены управляемыми ракетами, сообщает Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны РФ).

Сейчас за кораблями — это эсминец «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов — следят силы Черноморского флота РФ. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей, зашедших 14 июня в акваторию Черного моря», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства России.

В мае украинские пограничники совместно с береговой охраной Соединенных Штатов Америки провели учения в Черном море. Военные отрабатывали слаженность действий. Эксперты URA.RU предполагали, что корабли НАТО с подачи Украины могут спровоцировать Россию на конфликт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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