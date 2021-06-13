В Черное море вошли два корабля НАТО с ракетами

Два боевых корабля НАТО вошли 14 июня в Черное море. Они вооружены управляемыми ракетами, сообщает Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны РФ).
Сейчас за кораблями — это эсминец «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов — следят силы Черноморского флота РФ. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей, зашедших 14 июня в акваторию Черного моря», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства России.
В мае украинские пограничники совместно с береговой охраной Соединенных Штатов Америки провели учения в Черном море. Военные отрабатывали слаженность действий. Эксперты URA.RU предполагали, что корабли НАТО с подачи Украины могут спровоцировать Россию на конфликт.
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