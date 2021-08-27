Власти РФ пообещали губернаторам миллиарды на тушение пожаров

Российские регионы получат 24 миллиарда рублей на тушение пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами в будущем. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время визита в Омск.

«Главой государства принято решение о том, что начиная с 2022 года в полном объеме норматив для борьбы с лесными пожарами будет доводиться до регионов РФ. На трехлетний бюджетный период это 24 миллиарда рублей», — сказала Виктория Абрамченко РИА «Новости».

В этом году от лесных пожаров и наводнений пострадали 13 регионов страны. Самые крупные возгорания наблюдаются в Якутии, где сейчас осталось 46 действующих пожаров площадью более 451,4 тысячи гектаров. Всемирный фонд дикой природы WWF собирал пожертвования на борьбу с огнем в регионе. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам этих субъектов оказать гражданам «максимальную помощь». А в Госдуме предложили выплатить деньги специалистам по тушению пожаров.