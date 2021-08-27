27 августа 2021

Власти РФ пообещали губернаторам миллиарды на тушение пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, дым в лесу
Российские регионы получат 24 миллиарда рублей на тушение пожаров Фото:

Российские регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами в будущем. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время визита в Омск.

«Главой государства принято решение о том, что начиная с 2022 года в полном объеме норматив для борьбы с лесными пожарами будет доводиться до регионов РФ. На трехлетний бюджетный период это 24 миллиарда рублей», — сказала Виктория Абрамченко РИА «Новости».

В этом году от лесных пожаров и наводнений пострадали 13 регионов страны. Самые крупные возгорания наблюдаются в Якутии, где сейчас осталось 46 действующих пожаров площадью более 451,4 тысячи гектаров. Всемирный фонд дикой природы WWF собирал пожертвования на борьбу с огнем в регионе. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам этих субъектов оказать гражданам «максимальную помощь». А в Госдуме предложили выплатить деньги специалистам по тушению пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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