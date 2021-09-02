В Кремле объяснили, что мешает развиваться большинству городов

70% городов не соответствуют стандартам городской среды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство российских городов испытывают проблемы с качеством среды из-за нехватки и недостаточно эффективного использования средств. Однако у государства появились инструменты, чтобы в ближайшие годы изменить ситуацию, ответил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой на полях Восточного экономического форума.

«Соответствующая программа [по развитию городской среды] на начальной стадии выполнения, при этом результаты уже видны во многих городах налицо. По-прежнему есть нехватка средств, но это не главное. Главное — их эффективно расходовать. Как раз запуск программы по городской среде позволяет достигнуть определенные стандарты. Все-таки процесс сдвинулся и мы рассчитываем, что в предстоящие годы количество таких городов, где плохо обстоят дела, уменьшится», — сообщил Дмитрий Песков.

Гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что из 1118 российских городов почти 70% не соответствуют индексу качества городской среды. Это касается дорог, транспорта, экологии, доступности инфраструктуры.