В соцсетях испугались повышения пенсий и маткапитала. «Свежо предание да верится с трудом»

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Россияне боятся, что жить будет еще хуже Фото:

Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению в России размера социальных выплат, в частности, маткапитала и пенсий. Одни россияне не доверяют таким заявлениям, другие убеждены, что в этом случае жить станет еще хуже.

Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. По этой информации, МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6% — это выше уровня реальной инфляции, дополняет RT.

Сразу несколько комментаторов утверждают, что жить станет хуже
Кое-кто нашел в этой информации закономерность
Комментатор пожалел пенсионеров и незащищенные слои населения
Максим Никифоров, возможно, разбирается в экономике и предлагает нулевую инфляцию
Пользователи сравнивают размеры налогов и маткапитала в 2022 году
В соцсетях не верят, что в 2022 году экономическая ситуация улучшится…
…И ждут роста цен

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Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению в России размера социальных выплат, в частности, маткапитала и пенсий. Одни россияне не доверяют таким заявлениям, другие убеждены, что в этом случае жить станет еще хуже. Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. По этой информации, МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6% — это выше уровня реальной инфляции, дополняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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