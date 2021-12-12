Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению в России размера социальных выплат, в частности, маткапитала и пенсий. Одни россияне не доверяют таким заявлениям, другие убеждены, что в этом случае жить станет еще хуже.
Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. По этой информации, МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6% — это выше уровня реальной инфляции, дополняет RT.
Сразу несколько комментаторов утверждают, что жить станет хуже
Скриншот с социальной сети «Вконтакте»
Кое-кто нашел в этой информации закономерность
Скриншот с социальной сети «Вконтакте»
Комментатор пожалел пенсионеров и незащищенные слои населения
Скриншот с социальной сети «Вконтакте»
Максим Никифоров, возможно, разбирается в экономике и предлагает нулевую инфляцию
Скриншот с социальной сети «Вконтакте»
Пользователи сравнивают размеры налогов и маткапитала в 2022 году
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В соцсетях не верят, что в 2022 году экономическая ситуация улучшится…
Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению в России размера социальных выплат, в частности, маткапитала и пенсий. Одни россияне не доверяют таким заявлениям, другие убеждены, что в этом случае жить станет еще хуже. Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. По этой информации, МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6% — это выше уровня реальной инфляции, дополняет RT.