Россияне боятся, что жить будет еще хуже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению в России размера социальных выплат, в частности, маткапитала и пенсий. Одни россияне не доверяют таким заявлениям, другие убеждены, что в этом случае жить станет еще хуже.

Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. По этой информации, МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6% — это выше уровня реальной инфляции, дополняет RT.

Сразу несколько комментаторов утверждают, что жить станет хуже Скриншот с социальной сети «Вконтакте»

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