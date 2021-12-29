Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за COVID-19. Комментарии участников

30 декабря 2021 в 04:39 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Зубова, отмена МЧМ является тяжелым ударом для хоккея Фото: Pixabay Важным фактором, который повлиял на отмену молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, стало то, что у судей был выявлен коронавирус. Об этом сообщил журналист Кевин Ниммок со ссылкой на инсайдера Боба Маккензи. По словам инсайдера, пять судей МЧМ сдали положительный тест на COVID-19, передает Sport24 . Отмечается, что это стало одним из решающих факторов для решения о досрочном завершении чемпионата. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что отмена такого турнира является тяжелым ударом для хоккея, передает telegram-канал РИА «Новости». «IIHF, организаторы приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», — добавил он. Капитан команды Марат Хуснутдинов отметил, что не может передать эмоции, насколько это обидно: готовиться, создавать коллектив для турнира, который отменяют на середине из-за независящих обстоятельств. В Федерации хоккея России выразили сожаление о досрочной отмене МЧМ, однако отметили, что разделяют заботу организаторов о здоровье спортсменов и соблюдении спортивного принципа. Ранее сообщалось, что сборной России по хоккею присудили техническое поражение на МЧМ из-за заражения коронавирусом нападающего Матвея Мичкова. Аналогичная ситуация произошла со сборной США, в которой заболели COVID-19 двое игроков, передает телеканал 360. В Госдуме РФ заявили, что отмена турнира является ошибкой его организаторов, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Важным фактором, который повлиял на отмену молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, стало то, что у судей был выявлен коронавирус. Об этом сообщил журналист Кевин Ниммок со ссылкой на инсайдера Боба Маккензи. По словам инсайдера, пять судей МЧМ сдали положительный тест на COVID-19, передает Sport24. Отмечается, что это стало одним из решающих факторов для решения о досрочном завершении чемпионата. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что отмена такого турнира является тяжелым ударом для хоккея, передает telegram-канал РИА «Новости». «IIHF, организаторы приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», — добавил он. Капитан команды Марат Хуснутдинов отметил, что не может передать эмоции, насколько это обидно: готовиться, создавать коллектив для турнира, который отменяют на середине из-за независящих обстоятельств. В Федерации хоккея России выразили сожаление о досрочной отмене МЧМ, однако отметили, что разделяют заботу организаторов о здоровье спортсменов и соблюдении спортивного принципа. Ранее сообщалось, что сборной России по хоккею присудили техническое поражение на МЧМ из-за заражения коронавирусом нападающего Матвея Мичкова. Аналогичная ситуация произошла со сборной США, в которой заболели COVID-19 двое игроков, передает телеканал 360. В Госдуме РФ заявили, что отмена турнира является ошибкой его организаторов, передает RT.