Сорванный молодежный чемпионат мира по хоккею планируют на лето

30 декабря 2021 в 07:56 Размер текста - 17 +

Чемпионат по хоккею отменили из-за COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждают вопрос проведения отмененного молодежного чемпионата мира (МЧМ) летом 2022 года Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф. «Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — цитирует ТАСС Люка Тардифа. Чемпионат отменили после того, как спортсмены заболели коронавирусом. Игрок сборной РФ Матвей Мичков заразился COVID. Из-за этого 29 декабря России присудили техническое поражение Словакии, сообщает «Пятый канал». Из-за коронавируса отменили матчи между Финляндией и Чехией, а также между США и Швейцарией, передает RT. Журналист Кевин Ниммок сообщил, что пять судей МЧМ сдали положительный ПЦР-тест. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждают вопрос проведения отмененного молодежного чемпионата мира (МЧМ) летом 2022 года Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф. «Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — цитирует ТАСС Люка Тардифа. Чемпионат отменили после того, как спортсмены заболели коронавирусом. Игрок сборной РФ Матвей Мичков заразился COVID. Из-за этого 29 декабря России присудили техническое поражение Словакии, сообщает «Пятый канал». Из-за коронавируса отменили матчи между Финляндией и Чехией, а также между США и Швейцарией, передает RT. Журналист Кевин Ниммок сообщил, что пять судей МЧМ сдали положительный ПЦР-тест.