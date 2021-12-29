29 декабря 2021

Сорванный молодежный чемпионат мира по хоккею планируют на лето

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Чемпионат по хоккею отменили из-за COVID Фото:
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В Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждают вопрос проведения отмененного молодежного чемпионата мира (МЧМ) летом 2022 года Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф.

«Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — цитирует ТАСС Люка Тардифа.

Чемпионат отменили после того, как спортсмены заболели коронавирусом. Игрок сборной РФ Матвей Мичков заразился COVID. Из-за этого 29 декабря России присудили техническое поражение Словакии, сообщает «Пятый канал». Из-за коронавируса отменили матчи между Финляндией и Чехией, а также между США и Швейцарией, передает RT. Журналист Кевин Ниммок сообщил, что пять судей МЧМ сдали положительный ПЦР-тест.

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В Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждают вопрос проведения отмененного молодежного чемпионата мира (МЧМ) летом 2022 года Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф. «Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — цитирует ТАСС Люка Тардифа. Чемпионат отменили после того, как спортсмены заболели коронавирусом. Игрок сборной РФ Матвей Мичков заразился COVID. Из-за этого 29 декабря России присудили техническое поражение Словакии, сообщает «Пятый канал». Из-за коронавируса отменили матчи между Финляндией и Чехией, а также между США и Швейцарией, передает RT. Журналист Кевин Ниммок сообщил, что пять судей МЧМ сдали положительный ПЦР-тест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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