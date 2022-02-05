СМИ: водители тюменских скорых будут бастовать из-за безденежья

05 февраля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Водители скорой помощи самостоятельно обслуживают и заправляют машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водители скорой помощи, работающие с 4-й поликлиникой в Тюмени, намерены объявить забастовку из-за того, что им не платят зарплату. Сообщение об этом появилось в чате работников. «Водители, заканчивайте работу и везите врачей на базу. Мы свои часы по договору (3390 часов!!!) отработали, не получив за это ни копейки, да и в оплате сверхурочных нам руководство поликлиники № 4 только что отказало. Они обещают, что оплата за декабрь и январь будет произведена до середины февраля. Но это, мягко говоря, не точно. Это был худший подряд с лучшим коллективом», — приводит сообщение из чата водителей издание «Наш Город». Отмечается, что водители за свой счет обслуживали и заправляли автомобили. При этом они не получили зарплату за декабрь, январь и начало февраля. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного Департамента здравоохранения. На момент публикации ответа не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Водители скорой помощи, работающие с 4-й поликлиникой в Тюмени, намерены объявить забастовку из-за того, что им не платят зарплату. Сообщение об этом появилось в чате работников. «Водители, заканчивайте работу и везите врачей на базу. Мы свои часы по договору (3390 часов!!!) отработали, не получив за это ни копейки, да и в оплате сверхурочных нам руководство поликлиники № 4 только что отказало. Они обещают, что оплата за декабрь и январь будет произведена до середины февраля. Но это, мягко говоря, не точно. Это был худший подряд с лучшим коллективом», — приводит сообщение из чата водителей издание «Наш Город». Отмечается, что водители за свой счет обслуживали и заправляли автомобили. При этом они не получили зарплату за декабрь, январь и начало февраля. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного Департамента здравоохранения. На момент публикации ответа не поступило.