Представитель России в ЕС назвал условие начала войны с Украины

15 февраля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Не стоит удивляться ответу России, если на нее нападет Украина. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. «Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим», — сказал постпред в интервью британской газете The Guardian. Чижов также добавил, что РФ не будет предпринимать действий по Киеву, если Москву «на это не спровоцируют». Ранее сообщалось, что Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников, заявило, что Россия «нападет» на Украину 15 февраля. Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России может произойти в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине. МИД России Мария Захарова высмеяла эту информацию.