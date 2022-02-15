Представитель России в ЕС назвал условие начала войны с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, армия, военные, патруль, бронемашина
РФ не нападет на Украину, если Киев «на это не спровоцирует» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Не стоит удивляться ответу России, если на нее нападет Украина. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим», — сказал постпред в интервью британской газете The Guardian. Чижов также добавил, что РФ не будет предпринимать действий по Киеву, если Москву «на это не спровоцируют».

Ранее сообщалось, что Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников, заявило, что Россия «нападет» на Украину 15 февраля. Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России может произойти в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине. МИД России Мария Захарова высмеяла эту информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Не стоит удивляться ответу России, если на нее нападет Украина. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. «Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим», — сказал постпред в интервью британской газете The Guardian. Чижов также добавил, что РФ не будет предпринимать действий по Киеву, если Москву «на это не спровоцируют». Ранее сообщалось, что Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников, заявило, что Россия «нападет» на Украину 15 февраля. Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России может произойти в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине. МИД России Мария Захарова высмеяла эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...