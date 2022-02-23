Володин нашел признак скорого вступления Украины в НАТО

24 февраля 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отметил, что приближение альянса увеличивает напряженность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО США выбрали Украину для нагнетания эскалации в отношении России, это чревато вступлением Киева в НАТО. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом. «Когда мы говорим о безопасности и продвижении НАТО на восток, Украина была выбрана США как страна, где, по их мнению, эскалация должна в отношении РФ, Белоруссии нагнетаться. И мы видим за последнее время огромное количество оружия, которое поставляется на Украину. Более того, это все чревато вступлением самой Украины в НАТО», — заявил Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». По словам спикера Госдумы, это будет означать приближение альянса к границам России, что увеличивает напряженность в мире. РФ может оказаться заложником такой политики, отметил он. «Дальше понятно, что недалеко до трагедии, которую никто не хочет. И мы должны сделать все, чтобы ее остановить», — высказался Володин. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопроса вступления Украины в альянс нет в повестке, сообщает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова направить более 100 самолетов на защиту Украины в случае обострения обстановки. По его словам, Россия продолжает планировать нападение на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США выбрали Украину для нагнетания эскалации в отношении России, это чревато вступлением Киева в НАТО. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом. «Когда мы говорим о безопасности и продвижении НАТО на восток, Украина была выбрана США как страна, где, по их мнению, эскалация должна в отношении РФ, Белоруссии нагнетаться. И мы видим за последнее время огромное количество оружия, которое поставляется на Украину. Более того, это все чревато вступлением самой Украины в НАТО», — заявил Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». По словам спикера Госдумы, это будет означать приближение альянса к границам России, что увеличивает напряженность в мире. РФ может оказаться заложником такой политики, отметил он. «Дальше понятно, что недалеко до трагедии, которую никто не хочет. И мы должны сделать все, чтобы ее остановить», — высказался Володин. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопроса вступления Украины в альянс нет в повестке, сообщает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова направить более 100 самолетов на защиту Украины в случае обострения обстановки. По его словам, Россия продолжает планировать нападение на Украину.