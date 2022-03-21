МО: преступления ВСУ в Мариуполе будут детально расследованы

22 марта 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Мизинцев доложил, что все преступления ВСУ будут детально расследованы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Националисты в Мариуполе будут найдены и понесут заслуженное наказание. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Уже 62 тысяча 51 человек спасенных жителей Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются. Все они будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — сказал Мизинцев, передает РИА «Новости». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Российским вооруженным силам только за 17 марта удалось эвакуировать из Мариуполя почти 43 тысячи человек. Солдаты ВСУ неоднократно препятствовали эвакуации мирного населения. По словам Мизинцева, ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук 21 марта сообщила, что украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Националисты в Мариуполе будут найдены и понесут заслуженное наказание. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Уже 62 тысяча 51 человек спасенных жителей Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются. Все они будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — сказал Мизинцев, передает РИА «Новости». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Российским вооруженным силам только за 17 марта удалось эвакуировать из Мариуполя почти 43 тысячи человек. Солдаты ВСУ неоднократно препятствовали эвакуации мирного населения. По словам Мизинцева, ВСУ убивают в Мариуполе от 80 до 235 граждан в сутки. Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук 21 марта сообщила, что украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь.