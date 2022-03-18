МО: из Мариуполя эвакуировано почти 43 тысячи человек за сутки

Российские военные передали мирным жителям все самое необходимое Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российским вооруженным силам за 17 марта удалось эвакуировать из Мариуполя почти 43 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания», — передает слова Мизинцева РИА «Новости».

По словам генерал-полковника, поступило около 2,7 миллионов обращений от украинцев с просьбой вывезти их в Россию. Он доложил, что эвакуация мирного населения, находящегося на Украине, продолжается. Кроме того, принимаются все необходимые меры поддержки по восстановлению мирной жизни на освобожденных от националистов территориях.

По словам эвакуированных жителей Мариуполя, в городе осталось много людей старшего поколения, которым не удалось эвакуироваться. Кроме того, есть информация о том, что погибших людей никто не хоронит. Ранее 16 марта боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России) подорвали здание театра в городе, где могло насильно удерживаться мирное население.