Junge Welt: глава МИД Германии хочет войны с Россией

22 марта 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок втягивает Германию в войну с Россией, пишет Junge Welt Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок толкает страну на войну с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. «Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые „успехи“ изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Концепция Бербок такая: великая мощь Германии является достаточным основанием для следующей войны Берлина с Москвой», — пишет Junge Wellt. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. По словам президента, оккупация Украины не входит в планы России. После начала спецоперации Анналена Бербок заявила о планах выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия, пишет RT. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение о поставках оружия на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок толкает страну на войну с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. «Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые „успехи“ изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Концепция Бербок такая: великая мощь Германии является достаточным основанием для следующей войны Берлина с Москвой», — пишет Junge Wellt. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. По словам президента, оккупация Украины не входит в планы России. После начала спецоперации Анналена Бербок заявила о планах выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия, пишет RT. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение о поставках оружия на Украину.