Junge Welt: глава МИД Германии хочет войны с Россией

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Анналена Бербок втягивает Германию в войну с Россией, пишет Junge Welt Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок толкает страну на войну с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые „успехи“ изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Концепция Бербок такая: великая мощь Германии является достаточным основанием для следующей войны Берлина с Москвой», — пишет Junge Wellt.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. По словам президента, оккупация Украины не входит в планы России. После начала спецоперации Анналена Бербок заявила о планах выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия, пишет RT. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение о поставках оружия на Украину.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок толкает страну на войну с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. «Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые „успехи“ изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Концепция Бербок такая: великая мощь Германии является достаточным основанием для следующей войны Берлина с Москвой», — пишет Junge Wellt. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. По словам президента, оккупация Украины не входит в планы России. После начала спецоперации Анналена Бербок заявила о планах выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия, пишет RT. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение о поставках оружия на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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