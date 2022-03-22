Junge Welt: глава МИД Германии хочет войны с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок толкает страну на войну с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
«Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые „успехи“ изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Концепция Бербок такая: великая мощь Германии является достаточным основанием для следующей войны Берлина с Москвой», — пишет Junge Wellt.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. По словам президента, оккупация Украины не входит в планы России. После начала спецоперации Анналена Бербок заявила о планах выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия, пишет RT. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение о поставках оружия на Украину.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок толкает страну на войну с Россией. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. «Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые „успехи“ изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Концепция Бербок такая: великая мощь Германии является достаточным основанием для следующей войны Берлина с Москвой», — пишет Junge Wellt. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. По словам президента, оккупация Украины не входит в планы России. После начала спецоперации Анналена Бербок заявила о планах выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия, пишет RT. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение о поставках оружия на Украину.