Маневр Путина с газовыми сделками поверг Запад в шок

26 марта 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Решение Путина продавать газ за рубли вынудило Запад обойти санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Маневр президента России Владимира Путина, связанный с продажей газа за рубли недружественным странам, привел к тому, что Запад должен пытаться обходить собственные санкции. Об этом заявил экономист Йенс Зюдекум. «Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — сообщил Зюдекум, пишет немецкий журнал Spiegel. Авторы статьи отметили, что решение Путина продавать некоторым странам газ за рубли вызвал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и даже заставил их представителей «хмурить лбы». 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. Причиной стали заявления Евросоюза и США, объявившие дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран попали Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не допустят такого отношения к себе. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов считает, что Запад привыкнет к новым условиям. Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся 24 февраля, проходит вынужденно, заявляли ранее российские власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». «У нас есть своя история, свои традиции и свое видение того, как обеспечивать свою безопасность, свои интересы в этом мире. Проект „АнтиРоссия“ сорвался. И когда [на Западе] поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы — как с цепи сорвались, по большому счету», — заявил Лавров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маневр президента России Владимира Путина, связанный с продажей газа за рубли недружественным странам, привел к тому, что Запад должен пытаться обходить собственные санкции. Об этом заявил экономист Йенс Зюдекум. «Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — сообщил Зюдекум, пишет немецкий журнал Spiegel. Авторы статьи отметили, что решение Путина продавать некоторым странам газ за рубли вызвал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и даже заставил их представителей «хмурить лбы». 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. Причиной стали заявления Евросоюза и США, объявившие дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран попали Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не допустят такого отношения к себе. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов считает, что Запад привыкнет к новым условиям. Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся 24 февраля, проходит вынужденно, заявляли ранее российские власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». «У нас есть своя история, свои традиции и свое видение того, как обеспечивать свою безопасность, свои интересы в этом мире. Проект „АнтиРоссия“ сорвался. И когда [на Западе] поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы — как с цепи сорвались, по большому счету», — заявил Лавров.