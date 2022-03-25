Глава Минфина считает, что Запад адаптируется к российскому рублю

26 марта 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Силуанов: перевод расчетов с Европой за газ в рубли не отразится на бюджете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны рано или поздно подстроятся под решение о переводе в рубли расчетов за российский газ. Так считает министр финансов Антон Силуанов. «Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», — сообщил Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Он считает, что рубль укрепился, как и доверие к нему, так как на сегодняшний день «рубль обеспечен российскими экспортными товарами». Силуанов заверил, что такое решение не отразится на бюджете, так как все налоговые платежи выплачиваются в рублях. По его словам, бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать. Министр финансов уверен, что это только укрепит стабильность расчетов, поскольку проводить их в российской валюте сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных. 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не допустят такого отношения к себе. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные страны рано или поздно подстроятся под решение о переводе в рубли расчетов за российский газ. Так считает министр финансов Антон Силуанов. «Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», — сообщил Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Он считает, что рубль укрепился, как и доверие к нему, так как на сегодняшний день «рубль обеспечен российскими экспортными товарами». Силуанов заверил, что такое решение не отразится на бюджете, так как все налоговые платежи выплачиваются в рублях. По его словам, бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать. Министр финансов уверен, что это только укрепит стабильность расчетов, поскольку проводить их в российской валюте сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных. 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не допустят такого отношения к себе. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.