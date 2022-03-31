Экс-советник главы ООН: Киев готовил нападение на РФ биооружием. Один удар отравил бы крупный город

31 марта 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Украинская сторона изучала возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовилась к распылению биологического оружия на территории России. Один полет беспилотного аппарата с такими биоматериалами способен заразить целый город, соразмерный с Сочи или Краснодаром. Таким мнением с URA.RU поделился бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Документальные доказательства подготовки к таким спецоперациям со стороны Украины ранее предоставило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Украинская сторона изучала возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. «Очевидно, что Украина и США готовились к полномасштабной биологической войне. Неоднократно фиксировались залеты с территории Грузии таких дронов, которые распыляли какие-то биологические вещества на территории Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Объем емкости в 20 литров — это прилично. Таким количеством можно заразить целый город. Например, Сочи или Краснодар», — уточнил эксперт. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина готовилась к распылению биологического оружия на территории России. Один полет беспилотного аппарата с такими биоматериалами способен заразить целый город, соразмерный с Сочи или Краснодаром. Таким мнением с URA.RU поделился бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Документальные доказательства подготовки к таким спецоперациям со стороны Украины ранее предоставило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Украинская сторона изучала возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. «Очевидно, что Украина и США готовились к полномасштабной биологической войне. Неоднократно фиксировались залеты с территории Грузии таких дронов, которые распыляли какие-то биологические вещества на территории Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Объем емкости в 20 литров — это прилично. Таким количеством можно заразить целый город. Например, Сочи или Краснодар», — уточнил эксперт. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер.