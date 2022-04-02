Эксперт по электронике предрекла падение цен на технику в России

02 апреля 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Россиянам не стоит ждать повышения цен и дефицита на бытовую технику и ноутбуки. С таким заявлением выступила digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. «Рывок цен на рынке электроники был понятен и достаточно предсказуем. Сейчас идет очевидный откат до относительно разумных ценовых коридоров. Очевидно, что приближается стабилизация цен. Уже сейчас можно сказать, что рынок стабилизируется. По информации одного из крупнейших интернет-ритейлеров „Ситилинк“, некоторые ноутбуки на фоне укрепления рубля дешевеют на 20%», — рассказала Сорвачева в разговоре с «Праймом». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble 8 марта заявил, что останавливает инвестиционную деятельность в России, а после сообщил о повышении цен в среднем на 40%. Также в России выросли цены на технику. Так, торговая сеть DNS объявила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30% из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроста. После чего ФАС решила проверить обоснованность увеличения стоимости товаров сети. Тогда DNS пообещала снизить цены на большой перечень товаров.