В Крыму опровергли сообщения о минировании Крымского моста. «Фальшивка с Украины»

10 апреля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Крымчанам поступают ложные сообщения о минировании моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Сообщения о якобы минировании Крымского моста ложные, фейковую информацию рассылают украинский центр информационно-психологических операций. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Эта фальшивка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет», — цитирует Крючкова РИА «Новости». По словам представителя республики, провокаторы звонят от имени «МЧС России» и пытаются убедить жителей в ложном минировании. Кроме того, эти люди призывают россиян не выходить из дома, не выезжать на машинах, а ждать сигналов гражданской обороны на случай «взрывов». Как заверил Крючков, аккаунты, с которых исходит информация, не относятся к МЧС. «Это очередной фейк украинских „диванных вояк“ и центра информационно-психологических операций, рассчитанный на эмоциональное восприятие», — заключил он. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сообщения о якобы минировании Крымского моста ложные, фейковую информацию рассылают украинский центр информационно-психологических операций. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Эта фальшивка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет», — цитирует Крючкова РИА «Новости». По словам представителя республики, провокаторы звонят от имени «МЧС России» и пытаются убедить жителей в ложном минировании. Кроме того, эти люди призывают россиян не выходить из дома, не выезжать на машинах, а ждать сигналов гражданской обороны на случай «взрывов». Как заверил Крючков, аккаунты, с которых исходит информация, не относятся к МЧС. «Это очередной фейк украинских „диванных вояк“ и центра информационно-психологических операций, рассчитанный на эмоциональное восприятие», — заключил он. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.