В соцсетях устроили рассылку фейков по пабликам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Белгородской области подверглись массовой информационной атаке по телефону и в социальных сетях о возможных обстрелах и терактах. Об этом URA.RU рассказал житель Белгородской области Алексей Кулев.

«По телефону рассылают, по сарафанному радио передают, в различных группах пишут не то что прямо будут с автоматами заходить, но могут обстреливать ближайшие к границе населенные пункты. Многие пишут, чтобы не верили фейкам. Никто не бежит никуда, на слухи мало кто реагирует, но у некоторых необходимые вещи собраны», — рассказал Алексей Кулев.

URA.RU нашло несколько таких сообщений в социальных сетях. Местные жители рассказывают о поступающих им звонках якобы от МЧС. Сообщения в комментариях к постам во «ВКонтакте» носят массовый характер и выглядят, как рассылка. «В Белгородской области готовится провокация, имитирующая вторжение ВСУ в приграничные села», — пишут пользователи. Некоторые фейки содержат информацию о том, что начнется мобилизация. «Украинских военных будут „играть“ переодетые бойцы ЧВК Вагнера. Им поставлена задача зайти в российские населенные пункты и начать убивать мирных жителей. Все это будут снимать „случайно“ оказавшиеся там российские журналисты, делается это для оправдания мобилизации», — говорится в рассылке.

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области опровергли сообщения о красном уровне террористической опасности и готовящихся обстрелах. По сообщению ведомства, цель этой информации — посеять панику.

Людей запугивают, притворяясь сотрудниками МЧС Фото: группа «Белгород Первый» соцсети «ВКонтакте»

Российские спецслужбы пытаются обвинить в терроризме Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Многие сообщения рассылаются с одинаковым текстом Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Фейковые аккаунты пытаются убедить россиян покинуть свои дома Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Президент Росси Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Ранее ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области. Несколько человек пострадали, были разрушены жилые дома.

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